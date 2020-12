Meteo Trapani. Qualche nuovola, ma non dovrebbe piovere. Le previsioni 

01/12/2020 06:05:00

QUalche nuovola, ma non dovrebbe piovere oggi in provincia di Trapani. I cieli del nostro territorio saranno parzialmente coperti, con nuvole e schiarite. Domani potremmo avere un po' di pioggia, le temperature massime sono ormai stabilmente sotto i 20 gradi: l'inverno prima o poi doveva arrivare. Ecco le previsioni nel dettaglio.

Martedì, 1 dicembre: Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17.3°C, la minima di 10.8°C, lo zero termico si attesterà a 2701m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì, 2 dicembre: Nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 0.3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 10.7°C, lo zero termico si attesterà a 2428m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: pioggia.