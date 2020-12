02/12/2020 11:24:00

E’ stato nominato dal coordinatore cittadino del Movimento VIA, Ignazio Chianetta, il responsabile per il settore commercio.

Si tratta dell’imprenditore Antonio Mistretta, conosciuto a Marsala per la catena di negozi Mistretta Mobili.

Il coordimento VIA si struttura con una serie di deleghe ai tavoli tematici per una visione di insieme della città legata in questo caso anche al settore economico e di sviluppo imprenditoriale.