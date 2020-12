 Costituito a Mazara del Vallo il Circolo Giovani di Diventerà Bellissima

02/12/2020 15:30:00

“Un percorso di crescita di Diventerà Bellissima, che punta su giovani caparbi e carichi di entusiasmo. Siamo felici che la nostra Città abbia costituito il Circolo Giovani e siamo certi che l’apporto che potrà portare al nostro movimento, sarà fondamentale nel percorso che il Presidente Musumeci ha tracciato per un rilancio della nostra Isola”.

Lo ha detto la coordinatrice provinciale di Diventerà Bellissima, Giulia Ferro, al termine dell’incontro, ovviamente online, con il quale si è formalmente costituito a Mazara il Circolo Giovani di Diventerà Bellissima.

Presidente del Circolo, Francesco Ferrara che sarà coadiuvato da Valerio Armata, vicepresidente. Antonio Maiorana. Il circolo lavorerà su macroaree di riferimento ed ha individuato per ognuna soggetti con studi specifici nei settori assegnati. Per lo Sviluppo economico e l’Innovazione il referente del circolo è lo stesso Ferrara, per Agricoltura, Pesca, Commercio e Fiere referente è Valerio Armata, mentre per Infrastrutture, Trasporti e Lavori Pubblici si farà riferimento a Antonio Maiorana, e ad occuparsi delle tematiche inerenti il Territorio, l’Ambiente e le Energie Rinnovabili è stato nominato Matteo Gancitano.

“Auguro al neo costituito circolo di poter lavorare in piena sinergia e soprattutto sono certa che le proposte che sapranno portare saranno da incentivo per continuare a far crescere il nostro territorio. Un ringraziamento – ha concluso Giulia Ferro- al responsabile provinciale Enti Locali, Gianluca Messina, per aver fatto da collante e da sprone alla nascita del circolo”.