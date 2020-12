03/12/2020 17:42:00

Costa 13 milioni di euro il padiglione che si costruirà accanto all'ospedale di Marsala. Dalla Regione dicono che sarà già pronto a Maggio, "almeno un piano". La struttura sarà collegata con un passaggio sotterraneo all'ospedale di Marsala. Il padiglione ospiterà il reparto di malattie infettive che dovrebbe diventare un punto di riferimento per la sanità regionale.

La posa della prima pietra, come abbiamo raccontato su Tp24, è avvenuta questa mattina un po' in sordina, con la presenza di Turano, Razza e co. che hanno preferito evitare le domande dei giornalisti (anche perché a Maggio c'era stato un annuncio simile che non ha portato a nulla ...).

La struttura, con i suoi circa 6.300 metri quadrati di estensione, ospiterà, a regime, 104 posti letto, di cui 16 di terapia intensiva e 44 di subintensiva. Il padiglione si svilupperà su tre livelli e sarà dotato di impianti altamente tecnologici.

Qui il video fornito dall'ufficio stampa del Comune. Da notare che, alla faccia dei divieti, i nostri politici non rinunciano all'idea dell'assembramento. Anzi il Sindaco Grillo e l'assessore Razza vanno pure a braccetto ...

