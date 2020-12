Marsala, sono cominciati i lavori per il nuovo padiglione accanto l'ospedale. Speriamo bene 

03/12/2020 12:19:00

Speriamo che non sia un'altra presa in giro.

E' stato in città, questa mattina, in sordina, l'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza, in visita a Marsala per inaugurare i lavori del padiglione che dovrebbe sorgere accanto all'ospedale "Paolo Borsellino" per far fronte all'emergenza coronavirus.

Della visita di Razza non è stata data notizia alla stampa, anche per evitare l'imbarazzo, dopo quello che è successo a Maggio: allora era venuto l'assessore Razza, a Marsala, per annunciare che il vecchio ospedale San Biagio sarebbe stato ristrutturato e destinato ai casi Covid. Sono passati i mesi, e non è accaduto nulla. Si è scoperto infatti che il San Biagio è una struttura a rischio sismico (!). Di quella giornata rimane una foto, con il futuro Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, e Razza, che guardano un progetto mai realizzato.

Dopo quel flop, Razza ha promesso la costruzione di un nuovo padiglione accanto all'ospedale di Via Salemi. Una struttura da costruire ex novo, nonostante accanto all'ospedale ci sia l'edificio del campus biomedico mai utilizzato.

Il Sindaco Grillo e il vice Ruggieri esprimono "grande soddisfazione" (le stesse parole di Maggio ...).

Del padiglione da realizzare si sa poco o nulla. Non c'è traccia di una gara, nè di un progetto da consultare. Noi cittadini non sappiamo quanto costa e quanto costerà. Nè quanto dureranno i lavori. Eppure, in qualche modo, li hanno "avviati", senza alcuna trasparenza.