Marsala, ecco le foto dei lavori per il padiglione delle malattie infettive

03/12/2020 13:07:00

Questa mattina, a sorpresa e sotto la pioggia, sono iniziati a Marsala i lavori - alla presenza dell’assessore Regionale alla Sanità Ruggero Razza -, per la realizzazione del padaglione destinato alle malattie infettive (ne parliamo qui) che verrà realizzato vicino alla struttura madre del “Paolo Borsellino”.

Ecco le foto che potete vedere nella nostra fotogallery che testimoniano l’inizio dei lavori dei quali, però, non si sa nulla, né del costo né della gara con la quale sono stati affidati alla ditta esecutrice né tanto meno i tempi di realizzazione.

L'unica cosa che si sa è che la struttura potrà ospitare 106 posti letto, che saranno ripartiti: 6 al pronto soccorso, 40 in degenza, 16 in terapia intensiva e 44 in terapia sub intensiva.