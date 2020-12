Vino. Renato De Bartoli non sarà più Ad di Baglio di Pianetto

04/12/2020 10:05:00

Baglio di Pianetto, e l'attuale amministratore delegato, Renato De Bartoli, comunicano che alla fine del 2020 concluderanno il loro rapporto di collaborazione. L'azienda ringrazia De Bartoli per l'attività svolta in questi anni, nei quali Baglio di Pianetto si è contraddistinta nei mercati di riferimento, affermando la propria identità sostenibile e biologica.



“Il mio pensiero è rivolto al ricordo del Conte Paolo Marzotto, che quest'anno ci ha lasciati, con cui ho avuto il privilegio di collaborare – dichiara Renato De Bartoli - Lo ringrazierò sempre, insieme alla sua famiglia, per la fiducia e la stima che mi ha dimostrato. Da quando mi rese partecipe del progetto, più di 20 anni fa, subito me ne innamorai. Mi colpirono le due aziende agricole e l'ambizione di una cantina concepita per rispettare ed esaltare al massimo le uve in fase di lavorazione. Nel 2000 ho avuto il privilegio di vinificare per primo le uve di Pianetto e di Baroni, a Noto, da cui nacquero il Ficiligno ed il Ramione, le prime etichette presentate al Vinitaly del 2002”.



“Dal 2016, tornato a Pianetto con l'incarico di Amministratore Delegato – continua De Bartoli -, abbiamo, con lo staff aziendale, conseguito obiettivi importanti, e raggiunto il regime produttivo, grazie allo sviluppo dell'organizzazione commerciale in Italia. Il tutto, puntando sui nostri i valori, come la sostenibilità, il biologico, il sistema cantina gravitazionale e soprattutto le grandi vocazioni territoriali. In questi anni sono nati nuovi vini e progetti, ci sono stati investimenti su tecnologie ed innovazioni, abbiamo rivisto e reso più attuale l'immagine aziendale nel suo complesso. Sono stati cinque anni avvincenti ed intensi, pieni di soddisfazioni e successi, conseguiti grazie anche a tutto lo staff aziendale, animato, oltre che da una rara professionalità, da una grande passione, dimostrata sul campo con convinzione, motivazione e senso di appartenenza”.



“Con Baglio di Pianetto, vent’anni fa, mio padre e mia madre realizzarono il loro sogno - ricorda invece la presidente, Dominique Marzotto -. All’epoca Renato, giovanissimo, venne con suo padre, l’indimenticabile Marco de Bartoli, e da subito dimostrò spirito intraprendente e grande sensibilità. Poi, dal 2016 – continua Marzotto - Renato ha saputo amministrare questa azienda e la sua squadra, affermandone la crescita”.

“Negli ultimi tre anni ho avuto modo di vivere la realtà dell’azienda a fianco di Renato, con la fiducia della mia famiglia, condividendo i nostri ideali, i progetti, l’amore d’un territorio che ci ha dato tanto e al quale speriamo di continuare a dare ancora tanto, nel nome della qualità e della sostenibilità. Ringrazio Renato per la sua amicizia e per la paziente opera compiuta, fiduciosa che non ci perderemo di vista” conclude la presidente di Baglio di Pianetto".