Controlli anti-droga a Trapani. Un arresto e una denuncia

05/12/2020 11:39:00

Un arresto e una denuncia. Il bilancio di una operazione antidroga condotta dai carabinieri di Trapani.

In manette è finito un ventenne che assieme ad un minorenne, segnalato all'autorità giudiziaria, è stato sorpreso a vendere droga. I militari dell'Arma, in abiti borghesi, insospettiti dai loro atteggiamenti li hanno fermati per procedere ad un controllo. I due hanno tentato di darsi alla fuga, ma sono stati bloccati. Erano in possesso di 34 dosi di hashish. Dopo la convalida dell'arresto al maggiorenne è stata applica la misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria per tre giorni a settimana.