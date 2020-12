"Dall'Asp di Trapani dosi minime dei vaccini antinfluenzali per i medici" 

05/12/2020 15:14:00

La denuncia è di Luigi Nacci medico, nonché presidente del Consiglio comunale di Erice.

“I vaccini antinfluenzali sono arrivati in dosi minime e l'Asp di Trapani per giustificare la propria inefficienza ha inviati una nota ai medici di base dove si invitano gli stessi a richiedere i vaccini soltanto per i pazienti a rischio e ultrasessantacinquenni ma solo con una auto-dichiarazione degli stessi medici”. Per Nacci “è una continua vessazione perchè l'Azienda sanitaria scarica sui medici la propria inefficienza”.

Il medico ha già inviato una nota di protesta all'Asp del capoluogo. Il paradosso di una Nazione che parla di vaccino anti-Covid e nel frattempo non riesce a distribuire quello antinfluenzale.