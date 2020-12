Buon compleanno Rmc 101! Da 44 anni la radio vicina al territorio

05/12/2020 06:00:00

Siamo vicini, oltre ogni "distanziamento".



Rmc 101 compie 44 anni. Il 5 dicembre 1976 nasceva Rmc 101, e come ogni anno anche oggi si rinnova l’appuntamento con il compleanno della radio di Marsala e della provincia di Trapani.



Radio storica, tra le prime radio libere nate in Italia, Rmc 101 è da sempre punto di riferimento per la comunità. Una storia fatta di novità e successi, di intrattenimento, musica, informazione, eventi.

Da quel 5 dicembre di 44 anni fa tante cose sono cambiate. Rmc 101 è una radio, che si ascolta, a Marsala, Trapani e Salemi e nella Valle del Belice. Rmc 101 è anche una radio che si vede, come sanno bene i nostri ascoltatori: basta andare su rmc101.tv e nei nostri canali social.

Ogni 5 dicembre è tempo di bilanci per la radio di “Palazzo Grattacielo”. E quest’anno “riavvolgere il nastro” non può che tenere conto dell’anno difficile che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo. Un anno condizionato dalla pandemia da Covid-19, che Rmc 101 ha affrontato con due elementi che hanno sempre, dalla prima messa in onda, contraddistinto la radio: professionalità e senso della comunità.



La professionalità negli aggiornamenti quotidiani, nell’informazione, sulla emergenza pandemica. Il senso di comunità, l’apertura ai problemi, ai disagi, alla voglia di riscatto dei cittadini e della attività commerciali in difficoltà. Una radio che viene ascoltata, ma anche che ha ascoltato, e continua a farlo, il territorio. Come durante il periodo del lockdown: “voi restate a casa, ci pensiamo noi a tenervi compagnia”, è stato il motto della radio da sempre vicina alla comunità. Informazione, intrattenimento e momenti di leggerezza trasmessi dagli studi di Marsala e Trapani.

Ma nonostante l’emergenza Covid Rmc 101 non è rimasta ferma.

“Ogni 5 dicembre per il nostro gruppo editoriale rappresenta uno nuovo inizio”, commenta Mario Bornice, amministratore di Rmc 101

“Dopo quest’anno così complesso anche dal punto di vista radiofonico, ci apprestiamo ad affrontare il 2021 con nuovi progetti ed iniziative. A breve il nostro sito sarà rivoluzionato, ampio spazio al podcast dei principali programmi, più interattività sui social e la creazione di nuove webradio tematiche che affiancheranno l’attuale fm in onda. Quindi spazio a RMC101 Classic e Rmc101 DS (Dance Station) e ad altri nuovi canali”, aggiunge Bornice.

“Per l’informazione stiamo completando alcuni nuovi format da mandare in onda su tutti i nostri canali e su TP24, la nostra testata quest’anno è pronto a tagliare il traguardo delle 50 milioni di pagine viste”.

Rmc 101 è soprattutto la società editrice di Tp24, uno dei portali d'informazione più letti in Sicilia, come confermano i dati rilevati da società indipendenti ed autorevoli come Google e Amazon e i continui apprezzamenti che riceviamo da giornalisti e osservatori autorevoli.



E’ stato un anno intenso anche per Tp24, ma nonostante tutto si è sempre guardato al futuro. L’informazione di qualità, l’approfondimento. Nuovi format, nuove grafiche, la piattaforma Tp24Tv, e poi Buongiorno 24, la seguitissima finestra live che si apre ogni mattina sui principali fatti del giorno. Il tutto con la professionalità e l’attenzione alla comunità che da 44 anni caratterizza il gruppo di Rmc 101, una risorsa per tutto il territorio.

Auguri a noi, auguri a voi!