Il ponte sullo Stretto e "il principio" post-pandemico

L'archè, il principio. In tempi di pandemia in cui il dibattito pubblico nazionale è concentrato sull'ultimo dpcm natalizio, patrimoniale si o no, e quello lilibetano sul padiglione delle malattie infettive in costruzione accanto al nosocomio P. Borsellino, è discussa marginalmente la notizia che il governo regionale siciliano voglia riesumare, come fondamentale per le infrastrutture della Trinacria, un progetto di Berlusconiana memoria, il ponte sullo stretto di Scilla e Cariddi.

Fautore della costruzione ovviamente è l'assessore regionale competente Marco Falcone con la "sponda nazionale" di Italia Viva. Naturalmente le risorse verrebbero dal Next Generation Eu meglio conosciuto come Recovery Fund.

L'abitante di v.le L.Da Vinci lo reputa essenziale per l'alta velocità, l'economista Pietro Busetta docente universitario, stima nel costo dell'Expo di Milano la sua realizzazione ossia 2,2 miliardi di €, taluni studi 3,9 , un altro 8. Lunghezza 3,666km. Il vicepresidente Armao lo ha inserito nel mega progetto, altamente improbabile di 28 miliardi per lo sviluppo dell'isola ,unitamente alla fine della Messina-Palermo-Trapani ,via Milo che sono circa 205 km.

Un programma del ministero delle infrastrutture con RFI (Rete Ferroviaria Italiana),deliberato favorevolmente dal CIPE(Comitato Interministeriale ProgrammazioneEconomica) stabiliva in 3,950 miliardi di € il costo,per il raddoppio della alta velocità da Messina a Palermo ,altà velocità ligth,per terminare i restanti 80km nel 2010. Perdonate l'effluvio di numeri, ma per il filosofo e matematico Pitagora sono l'archè il principio, e se non sono armonici conducono alla morte, pertinente il pensiero nella fattispecie. Ognuno sceglierà il progetto migliore e prioritario per lo sviluppo della Sicilia, può diventare l'Archè dopo pandemico.



Vittorio Alfieri