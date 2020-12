06/12/2020 11:45:00

Linea Blu dedica l'ultima puntata della stagione alle bellezze della provincia di Trapani. La Riserva dello Zingaro, la tonnara di Scopello, Trapani, le Saline di Marsala, le Isole Egadi.

Termina da dove aveva cominciato l'avventura il programma di Rai 1 condotto da Donatella Bianchi. Non solo le bellezze del nostro mare, e del territorio. C'è spazio anche per raccontare il dramma dei pescatori di Mazara da oltre tre mesi sequestrati in Libia. Ecco un estratto della puntata di sabato 5 Dicembre.