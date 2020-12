Castelvetrano. Nuovo sistema “anti-Covid”, prima la busta e poi la ricetta

07/12/2020 06:00:00

Come si fa per evitare assembramenti e attese quando si va dal medico di base, per la prescrizione dei farmaci?

Visto che gli assistiti anziani non hanno molta dimestichezza con la tecnologia e che la prassi che prevede la richiesta dei farmaci per telefono con invio di una ricetta elettronica per e-mail, è poco praticabile, un medico in centro ha pensato di risolvere il problema con il sistema delle buste.

In un foglio attaccato vicino la porta del suo studio, consiglia di lasciare alla segretaria una busta con dentro le scatole dei farmaci e di venire a ritirare la ricetta dopo due giorni.

Nell’avviso c’è scritto così:

“In previsione di una possibile chiusura totale dell’ambulatorio, causa prevenzione covid-19 e al fine di evitare assembramenti e file di attesa fuori (anche per l’arrivo dell’inverno), nell’interesse di tutti, si invitano i signori assistiti, per scrivere i medicinali, a venire con le scatole dei farmaci messe dentro una busta con su scritto il nome e cognome da lasciare alla segretaria e tornare a prenderla dopo due giorni”.

Certo, ci viene da pensare che le difficoltà di chi non è avvezzo alla tecnologia potrebbero essere aggirate inviando la mail direttamente alla farmacia indicata dall’assistito.

In quel caso però dovrebbe essere il medico a non avere difficoltà con la tecnologia.

Egidio Morici