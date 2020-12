Favignana, il Comune chiede la proroga per ritiro delle Liberty Card

08/12/2020 17:30:00

Il Comune di Favignana Isole Egadi, in condivisione con lo stato d’animo di tanti lavoratori pendolari ha richiesto la proroga dei termini di ritiro delle Liberty Card di impiegati, insegnanti e operai non residenti che viaggiano ed operano nell’arcipelago delle Egadi.

In questi giorni la società di navigazione Liberty Lines, infatti, sta procedendo al ritiro di tutte le Liberty Card che non raggiungono il limite minimo di 14 corse mensili A/R.

L’assessore ai Trasporti del Comune di Favignana - Isole Egadi, Vito Vaccaro, ha sottolineato quanto questa decisione non tenga conto delle reali esigenze lavorative, né dei limiti di spostamento. “Relativamente all’isola di Marettimo - sostiene l’assessore - sia per gli orari dei mezzi veloci, difficili da consentire il pendolarismo quotidiano con limitato numero di corse, che per il costo raddoppiato del biglietto, si registra una condizione di svantaggio”.

E giovedì 17 dicembre, sempre per ciò che riguarda i trasporti si svolgerà un incontro con l’assessore regionale ai Trasporti Marco Falcone per affrontare il problema del Piano dei trasporti marittimi di collegamento con le isole minori.

"All’assessore Falcone abbiamo espresso l’esigenza di rimodulare la proposta di Piano - afferma il sindaco Francesco Forgione - che ad oggi, prevede un considerevole taglio delle miglia marittime per i trasporti veloci con le isole Egadi, nonché l’esigenza di potenziamento e tutela dei servizi di trasporto per i cittadini dell’arcipelago nei periodi di massimo afflusso turistico".