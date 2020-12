Alcamo, muore di Covid Vito Bonanno. Il suo ultimo messaggio ai "negazionisti"

08/12/2020 16:56:00

Una delle ultime vittime del Covid, in provincia di Trapani, è Vito Bonanno. Era di Alcamo e aveva 74 anni. Due giorni prima di morire, ha scritto un toccante post, dedicato ai negazionisti.

Pensava di farcela, ma è morto nell'ospedale di Partinico. Ecco cosa scrive:

"Mi trovo qui a combattere contro il virus dal 24 ottobre ... una battaglia lunga, estenuante, dura per una brutta polmonite da virus che mi ha preso i polmoni non permettendomi di respirare. Adesso mi trovo sulla strada della guarigione, ma ho vissuto e visto cosa è la sofferenza, la disperazione, la rassegnazìone e la morte. Ho visto morire, ho visto piangere, ho visto gioire ... Si scendono le scale in un tunnel che sembra non avere fine. Io, per natura molto ansioso costretto a delle prove che mai e poi mai avrei immaginato di dovere provare ... nemmeno nei miei incubi peggiori.Non so ancora se riuscirò a vincere questa battaglia ma se sto qui a parlarne è anche per convincere i più negazionisti a fare tesoro delle nostre esperienze..."