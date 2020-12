A29 ha inaugurato il primo cantiere Condominio Superbonus 110% a Palermo

09/12/2020 17:15:00

Il 07/12/2020 alle ore 15:00 è stato inaugurato il 1° cantiere Superbonus 110% a Palermo.

La cerimonia organizzata dal CNA Palermo (General Contractor) si è svolta alla presenza del Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Giancarlo Cancelleri, del Vice Presidente della Regione Siciliana Prof. On. Gaetano Armao, dell’Assessore al Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana On. Salvatore Cordaro, dell’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Palermo e Presidente dell’Ordine degli Ingegneri Vincenzo Di Dio, del Presidente dell’Ordine degli Architetti Franco Miceli e di parecchi esponenti della deputazione siciliana.

A29 Energy Company Service fiera di far parte in un unico grande progetto “Riqualifichiamo Italia” che è volta a riqualificare il nostro patrimonio immobiliare”