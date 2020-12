 Trapani, Palazzo d'Alì acceso in segno di veglia e bandiera a mezz'asta per i pescatori mazaresi

10/12/2020 18:10:00

La luce di Palazzo d'Alì, sede del Comune di Trapani, accesa, in segno di veglia, e bandiera a mezz'asta fino a quando non saranno liberati i pescatori mazaresi prigionieri in Libia.

La decisione è del sindaco Giacomo Tranchida che ha anche scritto una lettera ai colleghi e alle colleghe delle città costiere affinchè si stringano tutti attorno alla comunità mazarese e alle famiglie dei marinai per far loro sentire – dice il primo cittadino trapanese -il nostro affetto e il nostrosostegno anche simbolico.

L'auspicio è che i pescatori possano far rientro nelle loro case per Natale.