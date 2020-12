Mazara, la cooperativa "Badia Grande" cerca un fisioterapista

10/12/2020 08:48:00

La Cooperativa "Badia Grande" cerca un fisioterapista per il servizio Home Care Premium a Mazara del Vallo.

Dal 01 settembre 2020 la Cooperativa Sociale “Badia Grande” gestisce nel DSS n. 53 Comune capofila Mazara del Vallo il servizio “Home care Premium 2019”. Il progetto, promosso dell’Inps e al quale ha aderito il Distretto socio sanitario n.53, di cui Mazara del Vallo è comune capofila e che comprende i Comuni di Gibellina, Salemi e Vita e prevede l’erogazione delle Prestazioni Integrative/Complementari: servizi socio-assistenziali domiciliari ed extra domiciliari erogati tramite il Comune di residenza per favorire la permanenza delle persone non autosufficienti presso il loro domicilio. Il progetto è rivolto ai dipendenti pubblici e ai pensionati pubblici iscritti all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex Inpdap), ai loro coniugi

conviventi e i loro familiari di primo grado (genitori, figli o equiparati), non autosufficienti, residenti in uno dei Comuni del Distretto socio- sanitario D53.

Le Prestazioni Integrative/Complementari sono finalizzate ai seguenti servizi alla persona: servizi professionali domiciliari resi da operatori socio sanitari ed educatori professionali; servizi domiciliari resi da psicologi, fisioterapisti, logopedisti; servizi di sollievo a favore del nucleo familiare.

In tal senso la Cooperativa è alla ricerca di un fioseterapista da introdurre nell'organico per il servizio domiciliare. Qui è possibile scaricare l'avviso di selezione.