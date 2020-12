Coronavirus, domani all'autoparco comunale di Marsala lo screening per le persone "over 65"

11/12/2020 11:26:00

Si terrà domani a Marsala, dalle 9 alle 19 lo screening per la popolazione "over 65". Lo conferma a Tp24 il comandante dei Vigili Urbani di Marsala, Vincenzo Menfi, intervenuto questa mattina a Buongiono24, la diretta facebook con la redazione di T24.it.

“Per evitare disagi alla circolazione e per assicurare la continuità del servizio anche in caso di pioggia – ci dice Menfi – ho ritenuto di spostare la sede dello screening dalla piazza adiacente allo Stadio, dove si è svolto finora, all’autoparco comunale, dove vi sono dei capannoni coperti per cui anche in caso di pioggia si può comunque continuare e per avere un impatto minore sulla viabilità urbana. Spero nel buon senso dei cittadini e che l’afflusso termini già alle 17/17:30, perché poi dispiacerebbe mandare via persone che hanno atteso in macchina".