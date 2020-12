Coronavirus, lo screening di oggi a Marsala: 641 test effettuati e 7 positivi 

12/12/2020 20:15:00

Sono sette i positivi al Coronavirus registrati oggi a Marsala su 641 tamponi rapidi effettuati durante lo screening che da stamattina si è svolto fino alle 19 all'autoparco comunale.

Inizialmente le persone cui era rivolto il test, erano gli over 65, in realtà a metà mattinata è stato poi esteso a tutti cittadini. L'attività è stata effettuata dai medici dell'Usca e coordinata dal Centro Operativo Comunale della Protezione Civile di Marsala.

Sul fronte dei controlli anti-covid, aumentati in città, tre pattuglie dei Vigili Urbani sono operative sul territorio e in particolare si sono soffermate in via Roma, via Fici e al "parchetto ragazzi" vicino al "Baglio Anselmi", dove sono stati fatti i controlli e non sono state rilevate irregolarità.