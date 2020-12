Marsala, lo screening all'autoparco comunale è aperto a tutti i cittadini 

12/12/2020 11:51:00

Lo screening in corso a Marsala, presso l'autoparco comunale di contrada Ponte Fiumarella è rivolto a tutta la popolazione e non più soltanto agli over 65.

Le operazioni di test che si potrarranno per tutta la gornata, fino alle ore 19, sono estese anche ai cittadini di Petrosino.

L'organizzazione logistica dello screening è affidata al Centro Operativo Comunale di Protezione civile, guidato da Vincenzo Menfi.

Ricordiamo che gli interessati al test devono presentarsi con i moduli - potete scaricare cliccando qui (Consenso e Test) -, già compilati nelle parti di competenza e dovranno poi essere consegnati ai medici prima di effettuare il test.