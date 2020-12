Marsala, il vento fa danni al Palabellina. Strada chiusa al traffico

13/12/2020 12:35:00

Danni a causa del maltempo alla Palestra "Fortunato Bellina" di Marsala.

Il vento di queste ore ha letteralmente divelto alcuni pannelli in lamiera della parte esterna della stuttura, uno è volato via e l'altro, come si può vedere dalla foto, è penzolante. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco e i Vigili Urbani che hanno chiuso momentaneamente la strada che costeggia la palestra.

L'intervento è in corso in questi minuti, con la speranza che il tutto possa essere ripristinato in tempo utile, visto che il "Palabellina", questo pomeriggio, alle 15:15, ospiterà la gara di campionato nazionale di serie A2 Femminile Volley Sigel Marsala - Lpm Bam Mondoví, valevole per la 15^giornata.