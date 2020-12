Mazara, Emanuele Bucca terzo miglior arbitro al mondo nella specialità sciabola

13/12/2020 20:25:00

La carriera di uno sportivo, ed in particolar modo di uno schermidore, può essere costellata di successi prestigiosi anche senza dover necessariamente indossare, nello specifico, una divisa bianca.

Senza mai essere “protagonisti”, prerogativa riservata ai soli atleti, ci sono figure, come l’arbitro, che difficilmente lasciano parlare di sè ma che sono importanti ed indispensabili per la riuscita di ogni competizione sportiva.



Il mazarese Emanuele Bucca, già Delegato Regionale del Gruppo Schermistico Arbitrale Siciliano e da anni importante Arbitro Internazionale, è stato nominato 3^ Arbitro di Sciabola migliore al Mondo e contestualmente inserito nelle prestigiosissime liste “Elite Referee“ per la stagione 2020/21.

A stabilirlo è stato il Comitato Esecutivo della Fédération Internationale d'Escrime (FIE) su diretto volere della Commissione arbitrale Internazionale che ha reso pubblica la decisione in merito ai premi che ogni anno vengono assegnati ai migliori arbitri internazionali.

Un atto che dimostra, ancora una volta, che l’eccellenza arbitrale di Emanuele è riconosciuta in tutto il mondo rafforzando quanto già espresso a Gennaio 2020 dalla FIE.

Egli, infatti, coronerà il sogno di ogni schermidore perché rappresenterà ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020 posticipati al 2021, l’Italia arbitrale nella sciabola.