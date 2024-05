28/05/2024 09:56:00

Si è svolto a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) il Campionato Interregionale Sicilia. Ottimi i risultati ottenuti dalla società mazarese Asd Taekwondo 2000 guidata dai Tecnici Vito Marino Vito e Vincenzo Giametta che conquista con i propri atleti ben sette podi.

Emanuele Gancitano, Vito Gancitano e Gabriele Salvo sono i Campioni Interregionali Sicilia nelle rispettive categorie aggiudicandosi la medaglia d'oro, Medaglia di argento per Edoardo Cipolla ed Alice Pirrera, Bronzo per Pietro Marzullo e Kevin Arena.

Una stagione intensa quella vissuta dagli atleti della società mazarese pieno di competizioni Nazionali e Internazionali che avrà come prossimo appuntamento agonistico, al Foro Italico di Roma, il Campionato Nazionale Kim e Liu' che vedrà impegnati i piccoli atleti della Asd Taekwondo 2000 Emanuele Gancitano, Vito Gancitano e Christian Tumbiolo in rappresentanza della squadra Siciliana alla The Olympic Dream Cup 2024 che vedrà la partecipazione delle rappresentanze di tutte le regioni Italiane al fine di aggiudicarsi il titolo di Regione Campione d'Italia.