Sport
23/12/2025 12:15:00

Tennis Tavolo: la FSC Germaine Lecocq Marsala sconfitta in casa dal Vasto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766488167-0-tennis-tavolo-la-fsc-germaine-lecocq-marsala-sconfitta-in-casa-dal-vasto.jpg

Ci sono sconfitte che, pur lasciando l’amaro in bocca per il risultato finale, raccontano molto di più di un semplice tabellino. Sono quelle nate sui tavoli del Tennis Tavolo dove il livello tecnico si alza fino a toccare vette internazionali e dove un solo set, un solo scambio, può riscrivere il destino di un’intera stagione. È quanto accaduto tra le mura amiche della palestra dell'Istituto Cosentino di Via del Fante di Marsala, dove la FSC Germaine Lecocq TT ha ceduto per 5 a 3 contro la Spartan Vasto TT in un match che valeva il secondo posto in classifica. La cronaca della sfida è inscindibile dalla novità portata in campo dagli abruzzesi, l'innesto dello spagnolo Guillot, giocatore proveniente dalla Serie A1 iberica. Una mossa che ha spostato l’ago della bilancia, con Guillot capace di imporsi in tutti e tre i suoi incontri. Il momento di massima tensione emotiva e tecnica si è consumato nel match tra i due spagnoli: il marsalese Chamorro, colonna lilibetana da due stagioni, e il debuttante nel team abruzzese Guillot. Una battaglia di nervi e tattica conclusasi 3 a 1 per l'ospite, ma pesano come macigni i dettagli di un quarto set terminato 11-9. Quei due punti di differenza rappresentano il "punto di rottura" dell’incontro, se la sorte avesse premiato Chamorro trascinando il match al quinto set, l'inerzia della sfida sarebbe cambiata radicalmente, consegnando a Maragioglio la possibilità di giocarsi il tutto per tutto contro il terzo giocatore ospite, Serti, nell'ultima e decisiva sfida.
    Nonostante lo stop, la squadra di Coach Caprì non esce ridimensionata, ma consapevole della propria forza. La classifica attuale, infatti, va letta con attenzione: la Germaine Lecocq deve ancora recuperare due partite rispetto alle squadre di testa, un margine che lascia intatte le ambizioni di vertice. La sconfitta interna contro la Spartan Vasto non spegne l'entusiasmo, ma carica l'ambiente in vista di un gennaio che si preannuncia caldissimo. Il calendario chiama ora alla calma e alla preparazione meticolosa. Il prossimo appuntamento cerchiato in rosso è fissato per il 31 gennaio, quando la palestra di Via del Fante tornerà a essere al centro dell’attenzione. A Marsala arriveranno i campani del TT Cava dei Tirreni, attualmente a quota 8 punti, due in più dei lilibetani. Sarà un vero e proprio scontro diretto per la posizione in classifica, un'occasione immediata per riprendersi ciò che merita questa splendida squadra. Di seguito l'intero match ottimizzato per una visione in orizzontale del telefono:



