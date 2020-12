Da oggi in vigore la nuova ordinanza in Sicilia. Ecco le regole 

14/12/2020 07:34:00

E' in vigore da oggi, 14 Dicembre, la nuova ordinanza della Regione Siciliana per contrastare l'epidemia di coronavirus nell'Isola nel periodo delle feste natalizie. Le misure saranno efficaci fino al 7 Gennaio.

Chi rientra in Sicilia deve registrarsi al sito siciliacoronavirus.it.

Negli oltre sessanta punti di controllo e drive-in predisposti dalla Regione, dislocati nei principali punti d’accesso all’Isola e su tutto il territorio, saranno impegnati oltre un migliaio di unità di personale sanitario per effettuare i tamponi rapidi.

Chi rientra, anche seguendo le indicazioni contenute nel form di registrazione telematica, può segnalare di essere in possesso dell’esito negativo del tampone molecolare rino-faringeo effettuato nelle ultime 48 ore, oppure procedere con l’esecuzione del test rapido nel territorio siciliano, proprio in uno dei siti dedicati.

In alternativa, si può andare anche presso un laboratorio autorizzato e sottoporsi al tampone molecolare, a proprie spese, con l’obbligo per la struttura stessa di darne comunicazione al dipartimento di prevenzione dell’Asp. Chi non segue nessuna di queste procedure, come ultima ipotesi, ha l’obbligo di porsi in isolamento fiduciario per 10 giorni, presso il proprio domicilio, dandone comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ovvero all’Asp di pertinenza.

