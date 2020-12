Trapani, sette casi positivi tra gli uomini d'equipaggio della nave "Lampedusa" 

15/12/2020 19:22:00

Sette membri dell'equipaggio della nave "Lampedusa" sono risultati positivi al tampone rapido effettuato questo mattina a Trapani.

All'alba di oggi un ufficiale in servizio sulla nave ha accusato alcuni sintomi ed uno stato febbrile, la Caronte&Tourist Isole Minori ha immediatamente attivato le procedure in materia di prevenzione e contrasto al coronavirus, fatto effettuare subito il tampone rapido che ha dato esito positivo.

A quel punto la Società di navigazione ha contattato il laboratorio mobile di riferimento a Trapani e fatto sottoporre a tampone il resto dell’equipaggio, scoprendo altri sei casi di positività ed è stato quindi necessario far sbarcare tutti i membri. La nave non ha potuto effettuare la prevista corsa “a recupero” prevista oggi, e dovrà presumibilmente restare ferma per qualche giorno per le previste rigide procedure di sanificazione e riarmo.

"Caronte & Tourist - si legge in una nota - segue l’evolversi della situazione “in strettissimo costante contatto con le Autorità marittime e sanitarie del territorio”.

Il Gruppo C&T ha insediato già a metà marzo un “Team Covid” che ha definito anche prima della codificazione istituzionale procedure di salvaguardia della salute di passeggeri ed equipaggi.

A maggio C&T ha inoltre affidato a Rina Consulting, il ramo di consulenza ingegneristica di Rina, l'incarico di verificare lo stato dell'arte e di perfezionare le misure di riduzione del rischio di contagio esistenti sui traghetti o di proporne di nuove.

"Tutto - si legge in una nota della Compagnia di navigazione - per tentare di contenere e ridurre la diffusione di un virus che sta forse dimostrandosi più pericoloso, subdolo ed aggressivo del previsto".