Coronavirus, in Sicilia 432 assunzioni tra sanitari, tecnici, psicologi e giornalisti 

16/12/2020 07:00:00

Una task force tra sanitari, tecnici, psicologi, operatori di call center e anche giornalisti. Sono 432 i posti che saranno impiegati nel giro di una settimana e che andranno ad occupare i tre nuovi uffici destinati alla gestione della pandemia in Sicilia.

La Regione ha dato il via libera ai tre commissari straordinari per l'emergenza covid di Palermo, Renato Costa, di Catania Giuseppe Liberti e di Messina Carmelo Crisicelli, di creare queste unitù in grado di gestire e organizzare il lavoro delle Usca, seguire gli screening e i medici di famiglia, curare le visite e assistenza a domicilio e il controllo dei pazienti positivi che sono in quarantena nella propria abitazione.

Per ognuno dei tre centri, saranno previste 144 persone. Si cercano dunque 50 infermieri, 30 amministrativi, 20 assistenti informatici, 20 operatori di call center, 12 tecnici della prevenzione, 10 psicologi e due giornalisti che avranno il compito di affiancare gli addetti stampa delle ASP, della Regione e negli ospedali.