Si è insediato il nuovo vice Questore a Trapani

18/12/2020 06:30:00

Si è insediato il nuovo Vicario del Questore di Trapani, Primo Dirigente della Polizia di Stato, Dr.ssa Marina D’Anna.



La Dr.ssa D’Anna, messinese di origine, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel 1988 abilitandosi, successivamente, all’esercizio della professione forense ed all’insegnamento delle discipline giuridiche. Al termine del corso di formazione per Vice Commissario, nel 1991, ha ricoperto il suo primo incarico presso il Posto di Polizia di Frontiera Brennero.

Poliedrici gli incarichi ricoperti nel corso della carriera presso le Questure di Bolzano, Reggio Calabria e Messina, provincia quest’ultima in cui ha assunto anche le funzioni di Dirigente del Commissariato di P.S. di Milazzo. Analogo incarico ha rivestito anche presso il Commissariato di P.S. di Montecatini Terme (PT).



Dopo essere stata promossa Primo Dirigente, nell’anno 2011, la Dr.ssa D’Anna ha assunto la direzione della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Reggio Calabria e, di seguito, nel 2015, ha ricoperto le funzioni di Capo di Gabinetto della Questura di Bologna.

Dall’aprile del 2018 la Dr.ssa D’Anna ha disimpegnato l’incarico di Vicario del Questore di Ragusa.

Il Questore La Rosa ed i Funzionari della Questura hanno presentato al nuovo Vicario gli auguri di proficuo lavoro al servizio della comunità trapanese.