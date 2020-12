Operazione antidroga: tra gli arrestati anche un giovane di Petrosino 

18/12/2020 07:24:00

C’è anche un 26enne che da circa un anno era a Petrosino per motivi di lavoro tra i 18 arrestati in un’operazione antidroga coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Potenza e condotta di Carabinieri del Ros e della Compagnia di Policoro.

E’ Alfonso Luciano De Salvo, nato a Policoro (Mt), classe 94, ma residente a Tursi. I carabinieri hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 18 indagati ritenuti responsabili di aver fatto parte, a vario titolo, di un’associazione dedita al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare eroina, cocaina e marijuana, con base a Tursi (Matera) ma operante anche sul litorale Jonico-lucano. Il territorio interessato è quello delle province di Matera, Potenza e Cosenza ed il periodo temporale investigato parte dalla fine del 2017 fino ad arrivare al mese di dicembre 2019. De Salvo è stato rinchiuso nel carcere di Trapani. E qui, ieri, in video conferenza, si è svolto l’interrogatorio di garanzia. De Salvo, difeso dall’avvocato Vito Cimiotta e da un suo collega di Potenza (Binetti), ha preferito fare scena muta. L’indagato, che a Petrosino lavorava come operaio, si è, infatti, avvalso della facoltà di non rispondere.