 Covid-19, muore il musicista e compositore siciliano Lelio Giannetto

19/12/2020 17:39:00

«Lelio Giannetto ci ha lasciati: se n'è andato un grande artista, ma soprattutto un amico. Lelio è stato uno sperimentatore, un ricercatore, un artista a tutto tondo. La sua ricerca, spaziava dalla musica alla letteratura, dalla filosofia ai nuovi linguaggi». Lo ha comunicato l’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà.

Giannetto aveva 59 anni e non è riuscito a vincere la sua battaglia contro il Covid-19. Contrabbassista, compositore, performer e ricercatore musicale Giannetto a Palermo e non soltanto era molto conosciuto ed apprezzato. La sua storia di impegno personale nel mondo della musica in Sicilia è lunga e importante.

Nel 1997 fonda Curva minore, associazione per la divulgazione delle musiche innovative, di fatto aprendo alla ricerca musicale e al dialogo fra i più diversi linguaggi dell’arte e della vita. Nella sua carriera ha collaborato con altri importanti musicisti. Nel suo profilo professionale si legge poi che nel 2014 ha inaugurato il Festival di Moers con Bassmasse un progetto speciale di Sebastian Gramss per 50 contrabbassi.

Tra i fondatori della Sicilian Improvisers Orchestra, era compositore di musiche per il teatro e il cinema e per la danza, lavorando per ogni sorta di spettacolo e creatività. Più di recente la sua attività si era sviluppata in progetti legati al paesaggio sonoro ovvero alla capacità di rendere in musica caratteristiche paesaggistiche, intrecciare fra loro le arti.

«L'estate scorsa con l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - continua Samonà - aveva messo in scena Cento Sicilie, uno spettacolo ispirato a Gesualdo Bufalino con circa 50 artisti che hanno lavorato nell’area archeologica dei Bagni di Mezzagnone a Santa Croce Camerina: un successo assoluto, replicato qualche giorno dopo nel Parco Archeologico di Selinunte".

“Ho provato grande tristezza nell’apprendere della scomparsa di Lelio Giannetto, che costituisce una gravissima perdita umana e artistica non solo per la nostra comunità. Lelio è stato un testimone ed un protagonista mite e innovativo, un cultore di leggerezza e bellezza in una città in cammino oltre pesantezze e brutture. Sono vicino, con tutta l’amministrazione comunale, alla famiglia e ai tanti amici con cui ha condiviso il suo splendido cammino di artista”. Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.