A Campobello nasce il gruppo consiliare di Diventerà Bellissima

19/12/2020 18:10:00

Nasce a Campobello di Mazara il gruppo consiliare di Diventerà Bellissima.



"Diventerà Bellissima cresce e si radica nel nostro territorio, grazie ad un lavoro di aggregazione basato su progetti chiari e trasparenti”, dichiara la coordinatrice provinciale DB Giulia Ferro



“Sono certa che Rosario Palermo e Rosetta Bono, saranno in grado di rappresentare al meglio le istanze e le necessità dei loro concittadini.

Auguro loro un proficuo lavoro e come sempre metto a disposizione la struttura del movimento per perorare le giuste istanze che si presenteranno nel corso del loro mandato” aggiunge.

“Un gruppo che nasce grazie al lavoro e all'impegno messi in campo dal nostro commissario comunale, Giovanni Palermo, che certifica l'ottima persona che è e di aver sposato pienamente il progetto politico del nostro Presidente Musimeci", conclude Ferro.