Marsala, tanti giovani al Cassero e in piazza con poco rispetto delle regole anti-Covid

20/12/2020 20:21:00

Non sembra proprio una domenica di pandemia né tantomeno di restrizioni e di limiti agli incontri per evitare pericolosi assembramenti che possono causare il contagio del Covid, quella che ci mostrano le foto del centro storico di Marsala.

La via XI Maggio o Cassero e la piazzetta Dittatura Garibaldina, questo pomeriggio erano piene di giovani, proprio come una qualunque domenica del tempo normale, quello prima del Coronavirus.

Nonostante le raccomandazioni, le foto ci mostrano tanti giovani che addirittura non indossano la mascherina pur stando a pochi centimetri di distanza l'uno dall'altro. C'è poi chi la indossa male, con il naso libero, chi sotto al mento e a quel punto è meglio non indossarla.

Da quello che si vede c'è poco rispetto per quelle che sono le semplici regole anti-Covid. Si può capire la voglia di uscire, di incontrarsi con i propri amici - da troppo tempo siamo tutti condizionati dal virus - ma perché non farlo in sicurezza e perché se c'è troppa gente in giro, non si evita di accalcarsi tutti in una piazza e magari ci si allontana?

Le autorità sanitarie visti i dati attuali, continuano a sottolineare come sia ancora fondamentale non abbassare la guardia, cercando di restare a casa il più possibile o muoversi per necessità, per evitare una terza ondata, ma evidentemente per una buona fetta di popolazione questi consigli valgono poco o niente.