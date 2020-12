Mazara, i 18 pescatori negativi anche al tampone molecolare 

20/12/2020 17:53:00

Questa mattina al loro arrivo a Mazara i pescatori rientrati dalla Libia dopo 108 giorni di prigionia, hanno dovuto fare il tampone rapido prima di poter riabbracciare i propri familiari.

Successivamente si sono sottoposti anche al tampone molecolare.

Da pochi minuti c'è la conferma dal parte dell'ASP che il risultato è negativo per tutti i pescatori. C'è dunque il pieno via libera agli abbracci per coloro che ne sono stati privati per lungo tempo, restando rinchiusi in quattro celle tugurio della Cirenaica.