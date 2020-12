Maltempo in Sicilia. Allerta meteo gialla. Pioggia in provincia di Trapani

20/12/2020 07:00:00

E' tornato il maltempo e la pioggia in Sicilia. Oggi allerta gialla in tutta l'isola, come previsto nel bollettino meteo della protezione civile regionale. A partire dalla prima mattinata di oggi, domenica 20 dicembre 2020, e per le successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, specie sulle aree meridionali e ioniche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Potrebbero verificarsi fenomeni localizzati e/o diffusi di esondazione lungo i corsi d'acqua a valle delle dighe. le strutture locali di protezione civile adotteranno, al riguardo, le procedure previste nei propri piani di protezione civile per il rischio idrogeologico e idraulico

In provincia di Trapani piogge intense soprattutto al mattino. Ecco le previsioni.

Domenica, 20 dicembre: Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 12.2mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15.6°C, la minima di 11.2°C, lo zero termico si attesterà a 2379m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

Lunedì, 21 dicembre: Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17.4°C, la minima di 10.9°C, lo zero termico si attesterà a 2361m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.