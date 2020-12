 F1, Sergio Perez è un pilota della Red Bull. La line-up piloti del 2021

20/12/2020 00:00:00

Ha dimostrato in pista di meritarsi quel sedile per l’anno prossimo. E così la regola della meritocrazia, tanto importante nel mondo anglosassone ha avuto la meglio su altri fattori.

Il pilota messicano Sergio Perez, che era lì pronto a dire, probabilmente, un arrivederci alla Formula 1, prendendosi un anno sabbatico, ha, invece, firmato per la Red Bull Racing e l’anno prossimo sarà il compagno di squadra di Max Verstappen. Il duo Marko e Horner hanno temporeggiato, ma la sensazione è che la decisione era stata presa da tempo. Lo hanno confermato entrambi sia il pilota scrivendo sul suo profilo facebook questo post: “Sono felice di condividerlo con tutti voi, nel 2021 correrò con Red Bull Racing. nel 2021".

Sia lo stesso team principal, pubblicando sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae assieme a Marko e allo stesso Perez.

Il 2021 dunque non perde uno dei migliori piloti di quest’anno, che è riuscito per la prima volta in carriera a vincere a Sakir, dopo che le era sfuggita la prima vittoria che avrebbe meritato.

Il Circus 2021 sempre in attesa di vedere come sarà il calendario in base all’evoluzione della pandemia da Coronavirus, avrà molte interessanti novità in pista con tanti cambi di casacca tra i piloti e con delle new entry come Mick Schumacher e il grande ritorno di Fernando Alonso in Renault che dal 2021 in pista sarà Alpine Renault.

Line-up piloti 2021 – Ad oggi il team campione del mondo deve confermare proprio Lewis Hamilton, ma su questo non ci sono dubbi, al suo fianco ci sarà il boscaiolo finlandese Valtteri Bottas, scudiero perfetto di Hamilton in casa Mercedes. In Red Bull Max Verstappen e come detto sopra Sergio Perez. L’Aston Martin il nuovo team che nascerà dalla Racing Point vedrà in pista Lance Stroll, non potrebbe essere altrimenti, è il titolare del team visto che appartiene al padre, e il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel.

In Ferrari il monegasco Charles Leclerc e il nuovo arrivato, che arriva dalla Mclaren, lo spagnolo Carlos Sainz. In Casa Alfa Romeo confermata la coppia Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi.