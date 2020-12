21/12/2020 09:28:00

Sono tutti negativi al test rapido i 134 passeggeri e i sei dell'equipaggio arrivati ieri all'aeroporto di Palermo con un volo da Londra.

Sono stati subito processati i tamponi rapidi e si aspetta l'esito dell'esame molecolare. Anche in Sicilia si tenta di bloccare e tracciare gli arrivi dal Regno Unito per scongiurare il diffondersi della "variante inglese" del Covid 19. I passeggeri dovranno in ogni caso osservare 14 giorni di isolamento fiduciario.