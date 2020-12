Meteo. Nuvole, ma niente pioggia. Le previsioni in provincia di Trapani

21/12/2020 06:20:00

Dopo giorni di pioggia torna a schiarirsi un po' il cielo in provincia di Trapani. Le previsioni per oggi e domani fanno registrare cieli nuvolosi, ma non dovrebbero minacciare pioggia, con delle schiarite nel corso della giornata. Ecco le previsioni.

Lunedì, 21 dicembre: Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18.1°C, la minima di 11.4°C, lo zero termico si attesterà a 2493m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Martedì, 22 dicembre: Giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16.2°C, la minima di 9.7°C, lo zero termico si attesterà a 2620m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.