Covid. Domenica a Palermo i primi vaccini a cinque medici

22/12/2020 10:19:00

Domenica 27 Dicembre anche in Sicilia il Vaccino Day, come in tutta Europa.

Sarà il giorno della prima somministrazione del vaccino anti-Covid in tutto il continente, e i primi a sottoporsi al vaccino in Sicilia saranno cinque medici dei reparti Covid dell'ospedale Civico di Palermo.

Sarà una somministrazione simbolica. Ci sarà anche l'assessore alla Salute Ruggero Razza. La campagna vaccinale di massa però comincerà dopo Capodanno, quando saranno già arrivate in Sicilia le prime 129 mila dosi del vaccino Pfizer. In questa prima fase sarà somministrato il vaccino al soprattutto al personale sanitario che si è registrato sul sito regionale Siciliacoronavirus. Sono circa 18 mila, da quando sono state aperte le iscrizioni, gli operatori che si sono registrati e quindi hanno pre-aderito alla vaccinazione, su una platea di 141 mila operatori tra pubblici e privati della sanità o affini.