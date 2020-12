Coronavirus, diminuiscono ancora i positivi in provincia (1707). C'è un nuovo decesso

22/12/2020 15:43:00

Scendono ancora i nuovi positivi nel trapanese, sono 1707 secondo i dati aggiornati ad oggi 22 dicembre 2020. E c'è purtroppo un nuovo decesso per Covid in provincia, il totale dall'inizio dell'epidemia è di 111 persone morte. Aumentano ancora i guariti, oggi sono 3759 (3620 ieri).

Tra le città c'è Marsala che registra una netta diminuzione dei positivi, passa infatti da 291 di ieri a 258 e anche Trapani che passa dai 481 di ieri ai 454. Mazara del Vallo invece è in controtendenza rispetto alle prime due, qui si registra un aumento dei casi che passano dai 319 di ieri ai 333 di oggi.

Ecco come sono distribuiti nelle diverse città: Alcamo 149, Buseto Palizzolo 4, Calatafimi Segesta 8, Campobello di Mazara 25, Castellammare del Golfo 15, Castelvetrano 130, Custonaci 21, Erice 84, Favignana 8, Gibellina 21, Paceco 33, Pantelleria 6, Partanna 46, Poggioreale 0, Salaparuta 1, Salemi 27, Santa Ninfa 2, Valderice 44, Vita 2, San Vito Lo Capo 18, Petrosino 18.



In terapia intensiva sono ricoverate 11 persone, 106 le persone del territorio ricoverate nei reparti ordinari. Il dato parziale dei tamponi di è di 451, quello dei test per la ricerca antigene è di 280.