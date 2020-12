Valderice, mostra fotografica nel rispetto delle norme anti-Covid per allietare il Natale

23/12/2020 11:10:00

Il live della rassegna Amuri si potrà visionare il 28 dicembre alle 12, collegandosi alla pagina Facebook dell'artista Piera Campo che assieme ad Ania Sadlowska presenterà una raccolta di fotografie in una location che per il momento non viene svelata, creando un alone di mistero attorno all'evento.

Le due artiste ci tengono a precisare che "non si tratta di un evento on line ma di una vera e propria opera visibile per 13 giorni a Valderice, che rispetta però i parametri restrittivi attuati come conseguenza del Covid".