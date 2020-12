Coronavirus, su i positivi nel Trapanese e in Sicilia. In Italia superati i 70 mila morti 

24/12/2020 06:00:00

Risalgono i nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Trapani, sono 1721 i contagiati totali. Purtroppo si registrano anche due nuovi decessi che portano il totale nel trapanese a 113.

Aumentano i guariti, sono 3822 in totale. E sono 115 in totale le persone ricoverate, 10 in terapia intensiva e 105 nei reparti ordinari. Aumentano i contagi in Sicilia mentre in tutto il Paese si contano 70.395 vittime.

Così sono distribuiti i positivi nelle diverse città della provincia: Alcamo 153, Buseto Palizzolo 2, Calatafimi Segesta 7, Campobello di Mazara 26, Castellammare del Golfo 18, Castelvetrano 130, Custonaci 20, Erice 89, Favignana 11, Gibellina 21, Marsala 267, Mazara del Vallo 346, Paceco 33, Pantelleria 5, Partanna 46, Poggioreale 1, Salaparuta 1, Salemi 14, Santa Ninfa 2, Trapani 455, Valderice 38, Vita 0, San Vito Lo Capo 17, Petrosino 19.

I dati siciliani - Aumenta di nuovo il numero dei contagi in Sicilia anche se il tasso di positività cala lievemente e si porta al 10%. Sono 932 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia ieri su 9.264 tamponi effettuati.

Le vittime dell'infezione sono 10 nelle ultime 24 ore. Continua a scendere il numero dei ricoverati: sono 1.028 quelli in regime ordinario (-31 rispetto a ieri), stabili quelli in terapia intensiva. Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola Messina 241, Catania 238, Palermo 150, Trapani 85, Caltanissetta 66, Siracusa 53, Agrigento 37, Ragusa 32, Enna 30.

I dati in Italia - E sono 14.522 i nuovi casi di contagio da Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia per 1.991.278 casi totali dall’inizio della pandemia. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. 553 sono invece i decessi (ieri 628), per complessive 70.395 vittime. Continua a essere stabile il rapporto tra i nuovi casi di contagio e i tamponi processati nelle ultime 24 ore (175.364). L’indice di positività oggi è dell’8,2% mentre ieri era dell’8,01%.

Scatta il lockdown di Natale: tutta Italia entra in zona rossa fino a domenica 27. Oggi resteranno sarà tutto chiusi, come previsto dal decreto, saranno aperti i supermercati, gli alimentari, e le farmacie.

Superati i 70 mila decessi - Intanto gli ultimi dati del ministero della Salute indicano che in Italia è stata superata la soglia delle 70 mila vittime dall'inizio della pandemia, compresi i 533 morti nelle ultime 24 ore. Arcuri: 'tasso positività mai così basso da 60 giorni, con un rapporto positivi tamponi al 7,9%. Anche il Papa si è sottoposto al tampone.

Vaccini in viaggio - Sono in viaggio per l'Italia i vaccini della Pfizer-Biontech. Domenica prossima inizierà simbolicamente la campagna di massa per cercare di uscire dall'incubo del coronavirus. La prima fornitura potrebbe giungere entro Natale. I tir dell'azienda farmaceutica con le 9.750 dosi lasciano in queste ore il Belgio e dai confini italiani saranno scortati dalle forze dell'ordine fino a Roma, all'ospedale Spallanzani. Le dosi saranno poi distribuite il 26 dicembre, sabato, ai 21 siti principali di riferimento, in vista del V-Day europeo di domenica. Per questa operazione entrerà in campo la Difesa con Aeronautica, Esercito e Marina per l'Operazione Eos.

L'aspettativa della svolta nelle parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte - "Sarà un Natale diverso - dice -, ma lo sviluppo dei vaccini e il loro lancio a breve sono più di un segnale di speranza per tutti noi". Per il premier l'obiettivo "è arrivare a 10 o 15 milioni di cittadini sottoposti a vaccinazione per avere un impatto significativo. Dovremmo arrivarci ad aprile". "Un rifiuto di massa è un'ipotesi residuale, se sorge il problema vedremo...", aggiunge il premier, che ritiene non serva una vaccinazione obbligatoria.