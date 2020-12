Erice, Diventerà Bellissima: "Che fine hanno fatto i buoni spesa statali?"

24/12/2020 09:00:00

Che fine hanno fatto i buoni spesa ad Erice? Come mai non vengono erogati. Se lo chiedono gli iscritti del Circolo di Diventerà Bellissima Trapani Erice.

"Mentre il Comune di Trapani sta erogando i buoni spesa statali per l'acquisto di spesa alimentare e generi di prima necessità in favore dei cittadini bisognosi, su questo fronte non si hanno notizie dal Comune di Erice - si legge in una nota -. Stiamo ricevendo lamentele da parte di diverse famiglie che riferiscono averne fatto richiesta anche diversi mesi addietro, seguendo le procedure previste, ma che ad oggi non hanno avuto alcuna risposta. Si tratta di cittadini che avrebbero potuto utilizzare tali buoni per passare più in serenità il Natale, invece da Erice tutto tace".

Rimaniamo in attesa di conoscere le ragioni di tale silenzio da parte dell'amministrazione Toscano e la invitiamo ad attivarsi immediatamente per erogare tali buoni in favore di tali famiglie - si conclude la nota degli iscritti - che a differenza di altre, stanno vivendo in uno stato di necessità. Come si dice in certi casi: "più sostanza e meno apparenza!".