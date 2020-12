Sicilia. Rimpastino nella giunta Musumeci. Toni Scilla verso l'assessorato

24/12/2020 06:00:00

Alla fine l’ha spuntata Gianfranco Miccichè, coordinatore regionale di Forza Italia. Cambio in giunta di due assessori azzurri e l’arrivo di altri due nomi, vicini al presidente dell’ARS.



Si aggiusta il tiro in vista delle elezioni del 2022. Il presidente della Regione Nello Musumeci non può più rimandare, deve mantenere gli equilibri con gli alleati, che gli torneranno utili per la ricandidatura.

Chi lascia la poltrona? Va via Bernadette Grasso, delega agli Enti Locali, e va via anche Edy Bandiera, all’Agricoltura. Chi arriva al loro posto?

Miccichè non ne fa mistero, lo ha ribadito più volte durante la campagna elettorale per le amministrative scorse, a rappresentare la provincia di Trapani sarà Toni Scilla che prenderà il posto e la delega di Bandiera.



Sul nome di Scilla ci sono stati alcuni musi storti, la mossa che il presidente Musumeci avrebbe preferito era senza dubbio quella di avere tra gli assessori Stefano Pellegrino, che a sua volta avrebbe dovuto dimettersi da deputato e quindi lasciare spazio all’ARS a Scilla, primo dei non eletti.

Manovre su cui però lo stesso presidente non può entrare, trattandosi di decisioni interne al partito berlusconiano, e pare che lo stesso Pellegrino non vada d’accordo con Miccichè.



La nomina di Scilla potrebbe portare ad abbandoni immediati dal partito con conseguente spostamento verso altre aree.

Per Musumeci non si tratta di alcun rimpasto di giunta ma di una sostituzione fisiologica.

Va via dall’esecutivo regionale l’unica donna nominata assessora da questo governo di centrodestra, Bernadette Grasso, per lasciare il posto ad un’altra donna.



Il governatore, infatti, ha chiesto ai forzisti che la sostituzione avvenga non con un uomo, il nome proposto era quello di Michele Mancuso, ma con altra donna. Il nome che si fa è quello di Maria Antonietta Testone, responsabile regionale Donne di Forza Italia.

Con Scilla e con Testone le due province, Trapani e Agrigento, sarebbero rappresentate e pronte a ripartire con la campagna elettorale per le elezioni future.

E’ l’ultimo Natale per la Grasso e per Bandiera da assessori regionali.