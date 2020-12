Un webinar dell'Anci Sicilia sui fondi per l'innovazione

25/12/2020 00:20:00

“L’Avviso Pubblico per accedere alle risorse dei Fondi per l’Innovazione” questo il titolo del webinar formativo che, organizzato dall’ANCI Sicilia in collaborazione con Regione Siciliana e PagoPa SpA, conclude il ciclo di seminari online per l’anno in corso rivolto ad amministratori, dirigenti e funzionari degli enti locali.



L’incontro si svolgerà in videoconferenza martedì 29 dicembre alle 12.00.

“Obiettivo del webinar – spiegano Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’ANCI Sicilia – è quello di consentire un’analisi approfondita dell’Avviso, pubblicato sul sito della società PagoPA S.p.A, per accedere alle risorse del Fondo istituito dall’articolo 239 del DL 19 maggio 2020 n. 34 (convertito con modificazioni dalla L 17 luglio 2020 n. 77) con una dotazione complessiva di 50 milioni di euro per il 2020. Ai comuni sono destinati 43 milioni di euro per sostenere la trasformazione digitale degli enti sui territori a più stretto contatto con cittadini e imprese”.

Per accedere al Fondo le amministrazioni interessate devono presentare domanda di adesione entro il 15 gennaio 2021 tramite apposita procedura online.

La partecipazione al webinar è gratuita. La richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form.