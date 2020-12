Coronavirus, calano i nuovi casi (337) in Sicilia. Giù tamponi e tasso di positività

26/12/2020 20:09:00

Sono 337 i nuovi positivi registrati oggi in Sicilia. C'è dunque un netto calo dei casi che è però conseguenziale al minor numero di tamponi (4038) effettuati nel corso di queste giornate di festa.

Scende il tasso di positività sull'isola che si abbassa di tanto e passa dall'11,1% di ieri all'8,3% odierno.

Le morti dovute al Covid sono 27 nelle ultime 24 ore. I positivi sono 33.290 con un incremento di 50 nuovi positivi. Per quanto riguarda i ricoveri in ospedale, sono 1184, +19 rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1014, in terapia intensiva sono 170, - 4 rispetto a ieri. I guariti sono 252. La distribuzione nelle province vede Catania con 163, Palermo 38, Messina 104, Ragusa 0, Trapani 5, Siracusa 23, Agrigento 0, Caltanissetta 4, Enna 0.



Sono 10.407 i nuovi casi di contagio da coronavirus (ieri 19.037) in Italia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I tamponi sono stati 81.285 e il tasso di positività che ieri era del 12,5% oggi è del 12,8%.

Le persone guarite o dimesse oggi sono 9.089 (ieri 32.324) per un totale di 1.386.198, mentre il numero dei malati attuali cresce di 1.055 unità (ieri -13.746) ed è pari a 580.941. E così dallo scorso febbraio in Italia almeno 2.038.759 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus.

Continua a farsi più leggera la pressione sulle strutture ospedaliere: i pazienti ricoverati con sintomi sono 98 in meno (ieri -668) per un totale di 23.304, mentre quelli che si trovano in terapia intensiva sono 2582, dunque - 2 (ieri -5). L’isolamento domiciliare riguarda 555.055 persone, 1.155 in più rispetto a ieri.

Giuseppe 26-12-2020 - 18:02:20

Cosa vi aspettavate che il giorno di Natale la gente andava a farsi il tampone se non necessario????????

Gli asintomatici si sono mescolati con parenti e amici

Tra qualche giorno i risultati

Tanto prevedendo la terza ondata, con oggi possiamo ritenere ufficialmente chiusa la seconda

Non c'è più Covid

Ivan 26-12-2020 - 19:14:58

Con meno della metà di tamponi e 10 000 contagi la seconda ondata non è terminata affatto.....aspetta martedì quando si fanno 200 000 tamponi e vediamo.......capisco le feste ma bere troppo fa perdere la logica della realtà...Auguri

