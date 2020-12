Immigrazione, continuano gli sbarchi a Pantelleria. Centro di prima accoglienza pieno

27/12/2020 18:00:00

Sono 102 i migranti ospitati nel centro di prima accoglienza dell'ex caserma di Contrada Arenella, a Pantelleria.

E gli sbarchi non si sono fermati neanche sotto Natale. Già mercoledì con una piccola imbarcazione sono arrivati 11 migranti dalla Tunisia, trasferiti subito a Trapani. Poi, la vigilia di Natale, 76 migranti sono stati intercettati dai carabinieri a terra e altri 8 sono stati intercettati in mare da una motovedetta della Guardia di Ginanza.

Il giorno di Natale altri 18 migranti sono stati bloccati in mare. Sono i numeri dell'immigrazione che coinvolgono l'isola al centro del Mediterraneo negli ultimi giorni. Con il centro di prima accoglienza che adesso si trova in difficoltà e in condizioni precarie.