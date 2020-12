Alcamo, il Movimento Via preoccupato per la situazione del reparto di cardiologia dell'ospedale

28/12/2020 02:00:00

Sul rischio della possibile chiusura del reparto di Cardiologia dell'ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo, smentita nelle ultime ore da una nota dell'Asp di Trapani, che conferma la chiusura solo per qualche giorno - c'è stato un intervento del Movimento Via che ha espresso la propria preoccupazione e quella di tanti cittadini.

"La decisione di chiudere il reparto di Cardiologia dell’ospedale di Alcamo preoccupa seriamente i nostri concittadini e non solo - si legge in una nota del Movimento politico -. Pur avendo chiaro che le priorità in questo difficile momento riguardano il pieno funzionamento dei reparti Covid di tutta l’isola, non possiamo restare in silenzio di fronte alla chiusura di un reparto così importante per tutto il comprensorio, tenendo conto che anche il reparto di Cardiologia dell’ospedale di Partinico, nosocomio più vicino, è stato anch’esso temporaneamente dismesso.

Preso atto della situazione e della crescente e diffusa preoccupazione - concludono i responsabili del Movimento - chiediamo a tutti gli organi competenti di attivare tutte le procedure necessarie affinché venga ripristinata l’operatività del reparto Cardiologia dell’Ospedale di Alcamo, da sempre eccellente punto di riferimento di tutto il territorio.