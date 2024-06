Elezioni europee. La guida al voto: tutto quello che c'è da sapere

07/06/2024 06:00:00

Ultimissime ore di campagna elettorale per le elezioni che serviranno a rinnovare il parlamento europeo. Ecco la guida completa sul voto.

QUANDO SI VOTA

Seggi aperti sabato 8 giugno, dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23.

CHI VOTA

Possono votare i cittadini che hanno già compiuto 18 anni, bisogna presentarsi al seggio con la scheda elettorale e un documento di identità in corso di validità.

COME SI VOTA

Per votare è necessario apporre una X sul simbolo della lista prescelta, si possono poi esprime, ma non è obbligatorio, fino a tre preferenze tra i candidati della lista su cui si è messa una X. Non è ammesso il voto disgiunto. Nel caso in cui si esprimano più di una preferenza i candidati devono essere un uomo e una donna, oppure una donna e un uomo. Se le preferenze sono tre, devono essere due uomini e una donna oppure due donne e un uomo. Se si indicano due nomi su due (o tre su tre) dello stesso sesso, vengono annullate le preferenze successive alla prima.

LE LISTE

In totale sono undici liste e ottantasei candidati, la Circoscrizione Sicilia-Sardegna eleggerà 8 deputati. Si vota con il sistema proporzionale ma la lista deve raggiungere lo sbarramento fissato al 4% nazionale. In caso contrario, la lista non elegge alcun deputato.

IL VOTO IN EUROPA

Hanno già iniziato a votare ieri in Olanda, oggi toccherà all’Irlanda e alla Repubblica Ceca, domani, 8 giugno, alle urne andranno Italia, Lettonia, Malta, Slovacchia. Domenica tutti gli altri Paesi dell’Unione Europea, per un totale di 373 milioni di elettori coinvolti.

In Italia le operazioni di spoglio inizieranno domenica sera, dopo le ore 23.00, a urne chiuse. Verrà eletto il nuovo Parlamento Europeo, composto da 720 deputati.

IL VOTO DEI FUORI SEDE

Per la prima volta potranno votare gli studenti fuori sede, i dati che arrivano però dal Viminale indicano che su mezzo milione di studenti fuori sede solo 23 mila hanno fatto richiesta per votare in un seggio diverso da quello di residenza. L’astensione dunque sarà alta, si tratta di una norma approvata senza una vera attenzione alla categoria sia degli studenti che dei lavoratori fuori sede. L’impossibilità poi di raggiungere il seggio gioca a sfavore di chi vorrebbe votare.

I CANDIDATI

Ecco i nomi di tutti i candidati.

- Fratelli d'Italia

Giorgia Meloni

Salvatore Deidda detto Sasso

Elvira Amata

Massimiliano Giammusso detto Massi detto Musso

Giuseppe Milazzo

Ruggero Benedetto Italo Razza

Giuseppa Savarino detta Giusi

Alessia Scorpo

- Forza Italia

Caterina Chinnici

Michele Cossa

Maddalena Calia

Massimo Dell’Utri

Marco Falcone

Bernardette Grasso

Margherita La Rocca Ruvolo

Edmondo Tamajo detto Edy

- Movimento 5 Stelle

Giuseppe Antoci

Cinzia Pilo

Patrizio Cinque

Antonella Di Prima

Virginia Farruggia

Matteo Porcu

Antonino Randazzo

Matilde Montaudo

- Partito democratico

Elly Schlein

Antonio Nicita

Lidia Tilotta

Pietro Bartolo

Angela Quaquero

Giuseppe Lupo

Maria Flavia Timbro

Giuseppe Belvisi

- Lega

Annalisa Tardino

Roberto Vannacci

Ester Bonafede

Antonino Germanà

Michelina Lunesu

Francesca Reitano

Raffaele Stancanelli

Girolamo Turano detto Mimmo

- Stati Uniti d’Europa

Rita Bernardini

Francesco Concetto Calanna

Fabrizio Micari

Valentina Falletta

Pietrina Putzolu

Luca Ballatore

Carola Politi

Matteo Renzi

- Azione-Siamo Europei

Carlo Calenda

Sonia Alfano

Gianfranco Damiani

Martina Benoni

Gianni Palazzolo detto Giangiacomo

Rosanna Cocomero

Nicola Trudu

Elena Bonetti

- Alleanza Verdi Sinistra

Leoluca Orlando

Ilaria Salis

Mimmo Lucano

Cinzia Dato

Emanuele Barbara

Giuliana Fiertler

Francesco Mascau

Stefania Pagliazzo

- Libertà

Cateno De Luca

Laura Castelli

Piera Aiello

Edgardo Edy Bandiera

Giulia Ferro

Barbara Figus

Ismaele La Vardera

Antonio Parrinello

- Pace Terra e Dignità

Michele Santoro

Benedetta Sabene

Raniero Luigi La Valle

Federica Baccoli

Ginevra Roberta Bompiani

Giovanni Fresu detto Gianni Fresu

Antonino Mantineo detto Nino Mantineo

Elisa Monti

- Alternativa Popolare

Stefano Bandecchi

Mattia Gattuso

Alfonso Alaimo

Manuela Ciambrone

Massimo Romagnoli

Valentina Valenti





IL VOTO NEI COMUNI

Urne aperte domani anche per le città chiamate ad eleggere il sindaco e i consiglieri comunali. In provincia di Trapani sono 4 le città chiamate al voto: Castelvetrano e Mazara con il sistema proporzionale, Salemi e Salaparuta con il sistema maggioritario, si tratta di Comuni entro i 15 mila abitanti. In tutta la Sicilia si voterà in 37 Comuni, gli elettori interessati sono 483.901. Le operazioni di voto si svolgeranno sabato 8 giugno 2024, dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno 2024, dalle 7 alle 23. Si possono esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale; nel caso in cui vengano espresse due preferenze, queste devono riguardare candidati di genere diverso (un uomo e una donna).

Se entrambe le preferenze dovessero appartenere allo stesso genere, la seconda verrà annullata. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco ad essa collegato, ma non viceversa. Si può esprimere la preferenza per un candidato sindaco e una lista ad esso collegata, ed esprimere anche la scelta di candidati al consiglio comunale; oppure si può esprimere la preferenza per un candidato sindaco e per una lista ad esso non collegata, con relative preferenze per i candidati al consiglio comunale. E’ ammesso il voto disgiunto.



Lo scrutinio avrà inizio a partire dalle ore 14.00 di lunedì 10 giugno, le operazioni di voto dell'eventuale turno di ballottaggio, si svolgeranno domenica 23 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 24 giugno dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

Le città che possono essere chiamate al turno di ballottaggio sono Mazara del Vallo e Castelvetrano, si tratta di Comuni sopra i 15mila abitanti, per cui chi supera il 40% dei voti viene immediatamente eletto.