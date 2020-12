Trapani, sta male e non dà più notizie da giorni. Soccorso da polizia e vigili del fuoco

30/12/2020 20:01:00

Polizia e vigili del fuoco sono dovuti intervenire, questa sera, in un appartamento della via San Francesco d'Assisi nella zona del centro storico di Trapani, dove vive da solo, un uomo che da un paio di giorni non dava più sue notizie. Preoccupati i vicini di casa hanno dato l'allarme.

I pompieri hanno bussato alla porta di casa e non ottenendo alcuna risposta sono entrati nell'abitazione da un balcone.

L'uomo è stato accompagnato in ambulanza all'ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Colto da malore per due giorni era rimasto a casa senza più dare sue notizie.